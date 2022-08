Bari Vecchia fa incetta di turisti e se questo sembra da una parte un vantaggio economico, dall’altra un grande problema per i residenti, soprattutto dal punto di vista dei parcheggi. “Questa è Bari vecchia senza alcun controllo – spiega un residente – Ho chiamato i vigili per via delle auto in doppia fila – precisa il cittadino – . Un signore in sedia a rotelle non sapeva come scendere: la discesa era occupata. Tutti i giorni le stessa storia. E’ vergognoso”.

“Questo dimostra che abbiamo bisogno di più parcheggi – tuona un altro residente- . Tutti vengono a Bari vecchia e per noi residenti è un dramma, siamo costretti a non uscire di casa per non perdere il posto”.

(foto Facebook)

