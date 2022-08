La vitamina B6 è stata battezzata la vitamina anti-ansia. Non solo. Pare abbia anche proprietà antidepressive. C’è solo un problema: lo studio che ne ha evidenziato i benefici, sia rispetto al placebo sia dopo un confronto con la vitamina B12, mostra che il dosaggio impiegato è di 50 volte superiore al normale. È perciò sicuramente improponibile pensare di integrare il proprio apporto vitaminico in questo modo. I ricercatori, poi, non hanno osservato gli effetti di un simile sovradosaggio protratto nel tempo ma hanno comunque dato indicazioni interessanti. Per prima cosa è utile esplorare le proprietà di questa vitamina poiché coinvolge i neurotrasmettitori che sono i messaggeri chimici di cui si serve il sistema nervoso.

La si trova in numerosi alimenti: nelle carni, soprattutto bianche, e nel pesce, nei cereali integrali (farina di frumento, farina d’avena e riso integrale) negli spinaci, nei cavolfiori, nei fagiolini, nelle patate e nei legumi come ceci e lenticchie. Anche nella frutta, esclusi gli agrumi.

