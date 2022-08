Il personale della Guardia Costiera di Monopoli è intervenuto questa mattina in soccorso di una giovane monopolitana che è rovinosamente caduta dagli scogli mentre si trovava nei pressi della frequentatissima caletta dei tre buchi di Monopoli.

Erano le 11:36 quando, tramite il 1530, perveniva una segnalazione di soccorso alla sala operativa da parte di un bagnante che assisteva alla sfortunata caduta ed avvertiva i soccorsi chiamando dapprima il 118” e, successivamente, la Guardia Costiera.

Immediatamente, il Comandante T.V. (CP) Elisa GIANGRASSO, disponeva l’uscita (via mare) della motovedetta CP825 ed il gommone B106 e della pattuglia mare sicuro (via terra). I militari, giunti sul posto, apprendevano dal personale sanitario del 118 che non era stato possibile recuperare la malcapitata a causa della conformazione della scogliera.

Pertanto, nel giro di pochi attimi, la Guardia costiera riusciva a coinvolgere diversi bagnanti volenterosi nel soccorso chiedendo loro di trasportare la giovane ragazza – a spalla e via mare mediante una barella spinale – dalla caletta dei tre buchi a quella adiacente della scaletta ove era praticabile condurla in sicurezza sull’ambulanza.

Alle ore 12:05 la donna – classe 1995 – veniva quindi trasportata con l’ambulanza presso il locale nosocomio: la giovane sta bene, avrebbe riportato una frattura.

