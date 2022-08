Sono state depositate in Corte d’Appello a Bari le liste pugliesi del MoVimento 5 Stelle nei collegi uninominali e plurinominali della Camera dei Deputati e del Senato per le elezioni del 25 settembre 2022.

“Per quello che riguarda le liste dei collegi plurinominali – spiegano il coordinatore regionale Leonardo Donno e il vicepresidente nazionale Mario Turco – i nomi sono quelli votati dai nostri iscritti, che hanno partecipato numerosi alle Parlamentarie. Come sempre siamo l’unica forza politica che sceglie i candidati con un metodo partecipato, trasparente e democratico. Vogliamo ringraziare il presidente Conte che si è candidato nel collegio Puglia 01, dimostrando ancora una volta il grande legame con la sua e la nostra terra. Siamo sicuri che i pugliesi ripagheranno con altrettanto affetto e stima la scelta del presidente. Per i collegi uninominali abbiamo alti esponenti della società civile che hanno scelto di credere nel nostro programma e rappresentano un valore aggiunto su temi che ci stanno a cuore”.

“Pensiamo ad esempio a Francesco Mandoi, ex Magistrato, già Sostituito Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, all’avvocato brindisino Roberto Fusco vicepresidente nazionale dell’Unione Nazionale delle Camere Civili e al professor Nicola Grasso Professore associato di diritto costituzionale presso il Dipartimento di Beni Culturali dell’Università del Salento. Assieme a loro la giornalista Annagrazia Angolano, Fabrizio Marrazzo e l’avvocatessa Marina Zela da sempre in prima linea a livello nazionale per la difesa dei diritti civili.. La pattuglia degli uninominali si completa con candidati che tanto hanno fatto in questi anni per il Movimento a tutti i livelli, pronti a mettere a disposizione il loro bagaglio di esperienza. Dopo la consegna delle liste si apre una nuova fase: abbiamo il dovere di far conoscere ai cittadini il nostro programma e tutti gli impegni che abbiamo mantenuto in questi anni: il superbonus 110%, il reddito e la pensione di cittadinanza, l’abolizione del superticket, il taglio a sprechi e privilegi della politica e la riduzione del numero dei parlamentari, solo per fare alcuni esempi. Continueremo a parlare di provvedimenti reali per dare risposte concrete ai cittadini, perché non ci interessa fare promesse irrealizzabili utili solo in campagna elettorale. Ancora una volta non ci interessa il consenso facile, ma mettiamo davanti il bene degli italiani. Siamo il campo giusto”.

Qui le liste nel dettaglio: LISTE-DI-CANDIDATI-CAMERA LISTE-DI-CANDIDATI-SENATO CANDIDATI COLLEGI UNINOMINALI CAMERA DEI DEPUTATI M5S

