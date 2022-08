Quattro consiglieri regionali di maggioranza hanno depositato, questa mattina, una richiesta alla presidente del Consiglio regionale pugliese, Loredana Capone, per discutere con urgenza la riforma dell’Agenzia per le politiche attive del Lavoro (Arpal).

In Consiglio è ferma la proposta di legge che vuole creare un cda nell’Arpal, riforma che porterebbe, in caso di approvazione, alla decadenza dell’ex sottosegretario al Lavoro, Massimo Cassano, dal ruolo di direttore generale. Cassano, sabato, ha annunciato il passaggio in Azione di Calenda, dichiarandosi all’opposizione del governo Emiliano in Puglia.

Ora, i tre Dem Fabiano Amati, Michele Mazzarano, Ruggiero Mennea e Antonio Tutolo (gruppo Misto), chiedono di discutere con urgenza la proposta di legge. “Ora che si è rotto l’idillio politico con il direttore generale di Arpal – dicono – posto a fondamento di un imbarazzante rinvio della riforma nella seduta del 28 luglio scorso, è possibile pensare alle cose vere e nella loro dimensione di serietà amministrativa? È questa la domanda di fondo che ci ha indotto a chiedere oggi, al presidente del Consiglio regionale, l’immediata convocazione del Consiglio regionale per l’esame della proposta di legge di riorganizzazione dell’Arpal. Siamo stati vittime di un’imbarazzata e sgraditissima decisione di rinvio dell’esame della proposta di legge, per motivazioni politiciste di difesa del direttore generale e il tutto in chiave meramente elettorale. Considerato che anche lo stesso Dg interessato ha ritenuto di sbeffeggiare tale e tanta attenzione politicista, voltandosi a nuova fede politica, pensiamo sia utile riappropriarci del nostro ruolo di legislatori, immuni dalle

mere convenienze politico-elettorali”.

