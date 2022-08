La ministra per il Sud Mara Carfagna sarà capolista in tutti i collegi plurinominali della Camera in Puglia per Azione e Italia Viva. Nel collegio Puglia 1 (Foggia) ci saranno Giovanni Casella (presidente del consiglio comunale di Bisceglie), Rosa Pia Alba Cicolella e Ruggero Crudele; nel Puglia 2 (Molfetta – Bari) c’è Massimo Cassano (dg dell’Arpal Puglia) con Patrizia Dell’Acqua e Pasquale Del Vecchio; nel collegio plurinominale Puglia 3 (Altamura – Taranto) sono candidati il consigliere regionale Massimiliano Stellato, Anna Maria Gentile e Nicola La Greca; nel Puglia 4 (Brindisi – Lecce – Galatina) ci saranno Antonio Buccoliero, Ada Fiore e Massimiliano Santoro.

Nel collegio plurinominale del Senato sarà capolista la viceministra per le Infrastrutture, Teresa Bellanova, seguita da Nunzio Angiola, Nunzia Cinone e Lorenzo Frattarolo. Mentre, nei collegi uninominali per la Camera ci saranno Nino Denaro (Foggia), Chiara D’Errico (Cerignola), Gennaro Rocciola (Andria), Benedetto Grillo (Molfetta), Stefano Franco (Bari), Rosalia Lisi (Altamura), Angelo Di Lena (Taranto), Antonietta Curlo (Brindisi), Soave Alemanno (Lecce) e Ada Fiore (Galatina). Nei collegi uninominali del Senato sono

candidati Lorenzo Frattarolo (Foggia), Stefania D’Addato (Andria), Nunzia Cinone (Bari), Nicola Bruni (Taranto) e Alfredo Pagliaro (Lecce).

