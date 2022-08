Nasce anche in Puglia Unione Popolare. La coalizione nata dall’aggregazione di Rifondazione Comunista, Potere al Popolo, DemA e Manifesta, con capo politico Luigi De Magistris, sarà presente anche nei collegi elettorali pugliesi. In una settimana, infatti, grazie allo sforzo di centinaia di militanti, in tutti i collegi pugliesi, è stata superata la soglia minima di firme per accedere alla competizione elettorale del 25 settembre, raggiungendo, per le due camere, ben 10000 firme.

“Unione Popolare – si legge in una nota – nasce attorno ai temi del pacifismo, del rilancio del ruolo del pubblico in economia, in particolare nella sanità e nell’istruzione, contro ogni progetto di secessione dei ricchi e di autonomia differenziata, di un salario minimo garantito di almeno 10 euro l’ora e dell’abolizione immediata di tutte le riforme che hanno creato precarietà e hanno danneggiato i meno abbienti”.

A Bari, Unione Popolare si presenta con Tonia Guerra, da sempre dirigente di Rifondazione Comunista e impegnata nelle lotte a salvaguardia della scuola pubblica e della Costituzione, come capolista nel collegio plurinominale. Sempre in quota proporzionale, poi, ci sono Eliseo Tambone, consigliere comunale di Corato, Ivana Palieri, attivista LGBTQI e Felisiano Bruni, operaio Bosch. Capolista nel collegio di Foggia è Michele Del Sordo, della segreteria provinciale dell’ANPI di Foggia, seguito da Ivana Palieri, Luciano D’Aiello, operatore socio-santiario e Annamaria Sternativo, impiegata in un CAF. Nel collegio di Taranto, capolista sarà Laura Marchetti, che correrà insieme a Giancarlo di Stadio, esponente di DemA, Alessandra D’Avolio, militante di Rifondazione Comunista e Matteo Spadaro, consigliere comunale a San Giorgio Ionico. Infine, nel collegio plurinominale 04, la lista sarà guidata da Fabio De Nardis, giovane docente dell’Università del Salento e attivista di numerose realtà sociali. Nei collegi uninominali del foggiano si troveranno Palieri (01), Del Sordo (02) e Sternativo (03). Nel collegio uninominale di Bari, invece, sarà candidata Laura Marchetti, professoressa di antropologia filosofica all’università della Calabria e già sottosegretaria all’ambiente; in quello di Molfetta, Sabino De Razza, a lungo sindacalista e attualmente segretario regionale di Rifondazione Comunista; nel collegio murgiano, invece, è candidato Tito Anzolin, dirigente scolastico, noto per essere stato uno dei pochi presidi ad opporsi alla “Buona Scuola”. Nel collegio uninominale di Taranto, ci sarà Matteo Spadaro e in quelli della provincia di Lecce, due giovani attiviste di Potere al Popolo, Marianna Lentini e Lucia Antonucci. Nel collegio di Brindisi, invece, Giancarlo Scalone. Capolista al Senato, invece, è Angelo Leo, a lungo impegnato nelle lotte bracciantili contro il caporalato e attualmente segretario provinciale della FIOM di Brindisi. Compongono il listino anche Elena Pallara, il meridionalista Michele Ladisa e Patrizia Carlucci, dipendente TIM. Nei collegi uninominali, infine, si troveranno Elena Pallara (Foggia), Franco Bartolomei (Bat-Murgia), segretario nazionale di Risorgimento Socialista, Patrizia Carlucci (Bari), Angelo Leo (Brindisi-Taranto) e Duilio Romanello (Lecce), attivista di Potere al Popolo.

