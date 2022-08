Addio al piccolo Ivan, il bimbo di 7 anni di Fasano, colpito da un raro tumore aggressivo. La scoperta della malattia nel novembre 2019 quando Ivan cadde dalla bici. Fu tempestivamente portato in pronto soccorso temendo la frattura al femore, invece dalle radiografie non risultò nulla. Dopo qualche giorno Ivan iniziò a zoppicare e ad avere dolore.

Da quel momento partirono i controlli. Una settimana dopo Ivan si svegliò con un gonfiore sul fianco e con febbre molto alta. Venne portato d’urgenza all’ospedaletto di Bari. Dopo aver sottoposto il piccolo ad una tac fu tempestivamente trasferito all’Oncologico pediatrico di Bari e fu scoperto il tumore.

Per lui è partita anche una raccolta fondi per aiutare la famiglia a sostenere le spese. E per lui si è mossa una straordinaria macchina della solidarietà per portare “Disneyland” a Fasano: 150 le maschere dei personaggi di Disneyland, indossate da altrettanti volontari, che sono scese in strada nel mese di luglio per organizzare un evento per il piccolo che aveva sempre desiderato andare a Disneyland.

Il piccolo è morto questa notte. Sui social l’ultimo messaggio della mamma, tre giorni fa, dall’ospedale. “Ci ritroviamo qui soli al buio perché non puoi vedere la luce….in silenzio perchè non puoi sentire rumori….divisi io sulla sedia perché non ti si può toccare molto che hai fastidio ….. Io mi chiedo ogni istante…. perché? Cosa hai potuto fare di così male a Dio e a tutto il resto per meritare tutto questo male!!?? I l nostro cuore da genitori è spaccato e non c’è medicina che potrà guarirlo. Andremo avanti solo per amor tuo e dei tuoi fratelli. Perché come dicevi sempre tu ..”aaaaahh che bella la vita mamma…..””e bisogna viverla per te!!!!! Non so come però ci proveremo”. (foto Fabiano Amati Facebook)

