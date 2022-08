Aumentano i rifugi improvvisati dei senzatetto in città. Ecco la “casa” improvvisata con cartoni e materassi in via Napoli accanto al Palamartino. Ed ancora in corso Mazzini accanto alla scuola. Pochi giorni fa altro scatto dall’hotel Palace. “Ci sono sempre più senzatetto in città – segnala Francesco Rossini – anche in luoghi di pregio e di passaggio”. La richiesta dei cittadini è di cercare di aiutare il possibile le persone indigenti, in modo da garantire loro un rifugio sicuro.

