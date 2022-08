Erbacce, zanzare e degrado. È lo scenario in cui è possibile imbattersi al cimitero centrale di Bari, in via Crispi. A segnalarlo sono alcuni cittadini che, in questa mattinata, nel corso di una visita ai propri cari defunti, hanno constatato lo stato di degrado in cui verte le zona.

Non è la prima volta che il cimitero si trova al centro di segnalazioni simili. Solo pochi mesi fa, alcuni residenti, avevano segnalato a Borderline24 casi di immondizia mal gestita all’interno, ma anche presenza di topi che scorrazzavano liberi “da un bidone dall’altro”, ma non solo. Anche la presenza di feci di cani lungo i viali o a ridosso delle tombe. Uno scenario desolante in un luogo sacro in cui, in tanti, si recano ogni mattina per salutare i propri cari. Il messaggio è ora rivolto al sindaco con la speranza che “intervenga al più presto”.

Foto repertorio

