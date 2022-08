Cambia il calendario della raccolta porta a porta dei rifiuti, con una giornata in meno dedicata al conferimento del non riciclabile. È quanto accadrà a partire dal 3 ottobre, a segnalarlo i residenti di diversi quartieri della città, che dopo aver ricevuto in mattinata le nuove indicazioni, hanno mosso alcune polemiche in merito al cambiamento in atto.

Si tratta di una decisione attesa da tempo, sin dai primi giorni di raccolta porta a porta nel Barese, l’assessore all’Ambiente e allo Sport Pietro Petruzzelli aveva infatti comunicato che, acquisita la buona abitudine, le giornate dedicate ai rifiuti non riciclabili sarebbero diminuite. Fattore necessario, quest’ultimo, per poter attuare una raccolta differenziata ad hoc. La notizia però non è andata giù ad alcuni cittadini che hanno voluto sottolineare tutte problematiche relative alla diminuzione delle giornate di conferimento di rifiuti non riciclabili. Il timore, sottolineano alcuni nel gruppo “Vivere, la voce di San Girolamo, Fesca e Marconi”, è che in quell’unica giornata, le strade possano riempirsi di rifiuti, ma non solo.

“Vorrei ricordare che nel non riciclabile – commenta una cittadina – finiscono anche cose come assorbenti, traversine per animali, carta sporca, che tenuti una settimana, soprattutto con il caldo, generano odori nauseabondi e direi anche batteri non proprio salutari e che ridurre ad una volta il ritiro significherà che molti al posto di un sacchetto ne butteranno due” – ha concluso. Alle sue parole fanno eco quelle di un altro cittadino. “Il non riciclabile – spiega – è già pieno già dalla domenica. Invece di aggiungere avete tolto ma la tassa rimane eguale anzi avete aumentano” – ha concluso.

Polemiche in merito arrivano anche dai cittadini con famiglie numerose o con giardino, soprattutto quelli con animali in cui non c’è uno spazio consono per la conservazione dei rifiuti. “Purtroppo – commenta una residente – nonostante tutto l’impegno nel differenziare, alcune famiglie numerose ne producono di più. Con gli animali in casa e in giardino diventa ancora più dura. Dove conserviamo le buste, tra queste quelle con le feci? Fuori le rompono, dentro diventa impossibile per la puzza. Due giorni andavano più che bene, erano il giusto compromesso per differenziare con cura e non mettere in difficoltà alcune famiglie. La verità è che mancano i controlli, da sempre, perché molti non differenziano, ma adesso saranno gli altri a pagarne le conseguenze. Noi differenziamo quasi tutto, da sempre, ma così saremo costretti ad accumulare facendo bustoni anche con quel poco non riciclabile che producevamo, tenendo in casa i rifiuti e feci fino alla settimana dopo. Sono sicura che si riempiranno anche le strade, spero di no, ma il rischio c’è” – conclude.

Ma non tutti sono contrari a questo cambiamento. Per alcuni cittadini si tratta invece di un passo verso un futuro “Più civile”. “Ci sono comuni del Nord Italia – commenta un residente – in cui l’indifferenziato si conferisce una volta al mese. Questa si chiama civiltà, piuttosto dobbiamo indignarci per la mancanza di controlli. C’è gente con figli adolescenti in casa che non differenzia nulla, dando un pessimo esempio” – ha concluso. “Giusto così – ha aggiunto infine un altro residente – vediamo se la gente fa la differenziata come si deve adesso” – conclude.

Tra le novità, oltre alla diminuzione delle giornate dedicate al conferimento dei rifiuti non riciclabili, c’è anche la modalità in cui questi ultimi dovranno essere conferiti. Se prima potevano essere inseriti in “sacchi di qualsiasi tipo non compresi nel kit”, a partire dal 3 ottobre dovranno essere invece conferiti in “sacchi semitrasparenti non compresi nel kit” esclusi però i sacchi neri o in bioplastica compostabile. Inoltre, saranno rimodulati i giorni di conferimento della carta e del vetro.

Si tratta di una riorganizzazione fortemente voluta dall’Azienda nell’ottica di un efficientamento del conferimento e, allo stesso tempo, un nuovo processo che permetterà di aumentare le percentuali della raccolta attraverso una differenziazione “per forza di cose più dettagliata” – sottoline l’Amiu. Intanto, in vista dell’avvio, previsto ugualmente per il 3 ottobre, della raccolta porta a porta nelle zone del quartiere San Paolo non ancora servite, proseguono le operazioni di distribuzione ai residenti dei kit e dei materiali.

