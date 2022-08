“I comuni entro breve potrebbero esser chiamati a ridurre l’accensione della pubblica illuminazione”. L’allarme è del sindaco di Cellamare, Gianluca Vurchio che, bollette alla mano, denuncia l’aumento dei costi nonostante una riduzione nei consumi.

“In questi giorni uno dei temi principali di discussione (ed ampiamente legittimo) è quello del ‘caro energia’ che, da quanto si apprende, potrebbe vedere nuovi ed ulteriori aumenti già dal prossimo mese di settembre – scrive sui social Vurchio – Ad oggi, una vera e propria batosta per le famiglie ed imprese italiane che vedono rincari da capogiro in bolletta con serie difficoltà nei pagamenti, già chiamati al massimo risparmio in casa e/o in azienda per contenere i costi, figuriamoci domani”.

“E lo è non solo per le imprese e famiglie italiane, ma anche per i Comuni che già da tempo sono in gravissime difficoltà economiche per i maggiori costi derivanti dall’energia….e con l’arrivo dell’autunno ed inverno, dove vi è più consumo anche di gas, nulla di buono si prospetta all’orizzonte – continua – Perché il cittadino sia anche reso partecipe ed informato ecco, a mero titolo esemplificativo, un esempio concreto per quel che riguarda Cellamare” . Vurchio pubblica due bollette dello stesso punto di fornitura elettrica, dello stesso arco temporale ed inerenti una sola parte della pubblica illuminazione, comparate tra il 2021 ed il 2022:

Consumo kW: 5898, €uro 1458,79 – periodo luglio-agosto 2021.

Consumo kW: 2784 (meno della metà del 2021), €uro 1759,17 – periodo luglio 2022.