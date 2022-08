Il ‘caro bollette’ che riguarda energia elettrica e gas ha un impatto fortissimo sui bilanci comunali per cui alcuni comuni hanno deciso di procedere alla riduzione di qualche ora al giorno del periodo di accensione degli impianti di pubblica illuminazione. Ciò comporterà un notevole risparmio per le amministrazioni.

Fermamente contrario a tale decisione il Codacons Puglia. “Un’idea folle dai costi sociali non quantificabili – commenta l’associazione dei consumatori – e che comporta un evidente incremento dei rischi per la circolazione e la sicurezza della comunità. Sembra anzi incredibile che si possa anche solo concepire una misura del genere: se in tutta Italia, per protesta contro il ‘caro-bollette’, si era scelto a febbraio di lasciare al buio i principali monumenti o edifici, lo si era fatto appunto come forma di denuncia simbolica ed estrema dei rincari in atto. Tutt’altra cosa è invece prendere sul serio e applicare concretamente questa strada assurda e sbagliata, senza evidentemente rendersi conto dei benefici apportati dall’illuminazione e dai rischi che la sua assenza comporta. Una città sicura e vivibile – -continua il Codacons- non può fare a meno di una pubblica illuminazione perfettamente funzionante e non può dipendere, appena si fa buio, dai fari delle auto, dalle finestre dei palazzi e dalle insegne dei negozi”. (foto repertorio)

