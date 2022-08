Nuovo incremento dei morti per il Covid-19. In un mese i decessi sono infatti aumentati del 35%. Solo nell’ultima settimana, in particolare, sono state 15mila le persone decedute in tutto il mondo per via del Covid.

A dichiararlo è stato il direttore generale dell’Oms, Tedros Ghebreyesus, intervenuto nel corso di una conferenza stampa. “Questo è del tutto inaccettabile – ha sottolineato – quando abbiamo gli strumenti per prevenire le infezioni e salvare vite umane. Non possiamo vivere con 15.000 morti a settimana, non possiamo vivere con l’aumento dei ricoveri e decessi e con un accesso iniquo ai vaccini e ad altri strumenti” – ha concluso.

L’Oms, nelle ultime settimane, ha fatto il punto anche sul vaiolo delle scimmie. Attualmente, nel mondo, sono circa 35mila i casi in 92 paesi, dodici i decessi. Nella scorsa settimana sono stati registrati circa 7.500 casi, il 20% in più rispetto alla settimana precedente. La maggior parte dei casi, attualmente, riguardano America ed Europa.

