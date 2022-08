È di un morto ed un ferito grave il bilancio dell’incidente stradale avvenuto stamania lungo la Sp 109 che da San Severo conduce a Lucera, nel Foggiano. La vittima è un 60enne di Lucera. Ne dà notizia l’Ansa.

A quanto si apprende l’uomo era a bordo di una utilitaria che, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrata frontalmente con un furgoncino.

A seguito dell’impatto l’auto si è ribaltata su se stessa. La vittima è deceduta all’istante mentre il ferito è stato trasportato urgentemente in elisoccorso all’ospedale di San Giovanni Rotondo (Foggia). Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, hanno operato i sanitari del 118 che hanno fatto tutto il possibile per rianimare la vittima

