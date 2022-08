Si fa quasi fatica a muoversi in questi giorni a Bari Vecchia. I turisti hanno letteralmente preso d’assalto le stradine del centro storico: Da largo Albicocca a piazza Mercantile si ascolta gente parlare inglese e francese. Ma anche tedesco. Fa capolino qualche giapponese.

Difficile incontrare i baresi, a parte i residenti che, con le sedie fuori le loro case, vigilano sui passanti. E scambiano con loro anche qualche parola. C’è fila ovunque. Non si riesce a trovare un varco per passeggiare tra le piccole stradine, cosi come è difficile trovare un posto libero nei tanti ristoranti aperti.

“Non ho mai visto Bari Vecchia così piena di turisti. E’ un piacere lavorare – racconta felice il proprietario di una friggitoria, mentre si destreggia tra i tanti clienti presenti nel suo locale -. Non abbassiamo mai la saracinesca. Lavoriamo 7 giorni su 7, dalle 10 di mattina fino a tarda sera”.

“Questa è una boccata di ossigeno per noi. Dobbiamo recuperare tutto ciò che abbiamo perso durante la pandemia. Stiamo lavorando molto bene e non chiuderemo se non ad ottobre. Solo allora andrò in vacanza. E poi – commenta ancora – è cosi bello vedere la città cosi. I turisti amano Bari vecchia e vanno via da qui in lacrime”.

Della stessa opinione anche il proprietario di una norcineria: “La città è stracolma di turisti già da marzo. Sembra di essere in un’altra città. Non mi ricordo di aver visto tanti turisti a Bari e siamo aperti da 7 anni. Penso che l’anno prossimo possa andare ancora meglio”.

I turisti ovviamente impazziscono per i prodotti tipici pugliesi. Così “la signora delle sgagliozze” frigge senza sosta mentre il panificio continua ad infornare focaccia. Fa quasi impressione la fila di gente in fila a largo Albicocca per gustare la pizza. La marea di turisti in attesa si estende per tutta la piazza. Aspettano in trepidante attesa che il cameriere chiami il loro numero.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.