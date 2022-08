“Con l’era digitale, giorno per giorno spuntano immagini e ricordi: basta scrivere il proprio nome e Google serve immagini e notizie di alcuni momenti, indelebili per la mia mente. Con queste immagini è riaffiorato uno dei terrori che ho vissuto durante la detenzione in India”. È quanto scritto sui social da Salvatore Girone, fuciliere di Marina che assieme al collega Massimiliano Latorre fu arrestato in India, nel 2012, con l’accusa di aver ucciso due pescatori indiani.

“L’individuo con la maglia blu – spiega Girone allegando al suo post due fotografie del periodo di detenzione – si chiama Ajith Kumar, all’epoca Capo della Polizia di Cochin, uno degli uomini fedeli dell’allora Chief Minister del Kerala OommenChandi. Kumar, in quanto Capo della polizia non aveva alcuna necessità di girare con un mitra tra le mani, ma ogni qualvolta si avvicinava, chiedeva ad uno dei suoi uomini di porgergli un mitra e una scorta che lo proteggesse da noi, nonostante fossimo prigionieri, disarmati e indifesi. Ancora oggi – sottolinea infine – guardo queste immagini e sono terrorizzato”.

“Non riesco a credere come abbiano potuto trattarci in quel modo e come – conclude – il nostro Governo italiano non abbia avuto la prontezza e le competenze per difenderci da quelle pugnalate e dal quel terrore, che rimarrà negli occhi e nella mente per il resto della mia vita. Quanta cattiveria”.

