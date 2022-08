Impegno Civico ha presentato le liste per le prossime elezioni politiche del 25 settembre. In Puglia il partito di Luigi Di Maio candida i big del partito, tutti ex esponenti del M5S. Tre sono i sottosegretari: Anna Macina, Dalila Nesci e Giuseppe L’Abbate e tre parlamentari uscenti, Marialuisa Faro, Emanuele Scagliusi e Daniela Donno.

Negli uninominali non ci sono candidati di Impegno civico, nei listini bloccati invece i capilista sono: Marialuisa Faro a Foggia-Bat; Giuseppe L’Abbate a Bari, Daniela Donno a Taranto, Anna Macina a Lecce. Al Senato, invece, capolista è Margherita Rebuffoni, segretaria nazionale di Centro democratico.

