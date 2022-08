“Chi occupa dei ruoli tecnici in Regione non può fare politica. Non si può fare politica utilizzando un’agenzia regionale, non credo che si possa consentire questo”. È quanto dichiarato dal segretario regionale del Pd pugliese, Marco Lacarra, in merito alla candidatura di Massimo Cassano, direttore generale dell’Arpal, nelle liste di Azione e Italia Viva.

“È inopportuno che il direttore generale di Arpal si candidi, non contro il Pd ma in qualsiasi schieramento. È inaccettabile a prescindere. Quando mi è stata proposta la sua candidatura l’ho rigettata al mittente, perché un direttore generale dell’Arpal che si candida non è ammissibile e per questo mi sono opposto” – ha sottolineato Cassano rispondendo ad una domanda a margine della presentazione dei candidati in Puglia alle prossime elezioni. Polemiche in merito alla candidatura del direttore generale dell’Arpal arrivano anche dai consiglieri regionali di maggioranza del M5S.

“Massimo Cassano deve lasciare l’incarico di direttore generale dell’Arpal” – sottolineano i consiglieri regionali di maggioranza. “L’Agenzia regionale che si occupa delle politiche attive del lavoro – proseguono – non può essere guidata da un candidato nelle liste di Azione – Italia Viva. Il partito di Renzi ha fatto dell’abolizione del RdC una battaglia, tanto da voler raccogliere le firme dei cittadini per cancellarlo. Parliamo di una misura fondamentale per le politiche attive del lavoro, per cui l’Arpal deve mettere a disposizione i propri strumenti per garantire il diritto alla formazione e al lavoro dei beneficiari. Siamo davanti a un conflitto d’interesse inaccettabile, per cui chiediamo le dimissioni immediate di Cassano. Non si può aspettare l’approvazione del disegno di legge di riforma della governance dell’Agenzia” – concludono.

Negli scorsi giorni, in seguito all’annuncio di Cassano relativo al passaggio all’opposizione, erano nate polemiche che avevano portato quattro consiglieri regionali di maggioranza a depositare una richiesta alla presidente del Consiglio regionale pugliese, Loredana Capone, per discutere con urgenza la riforma dell’Agenzia per le politiche attive del Lavoro (Arpal). In Consiglio è ferma la proposta di legge che vuole creare un cda nell’Arpal, riforma che porterebbe, in caso di approvazione, alla decadenza dell’ex sottosegretario al Lavoro, Massimo Cassano, dal ruolo di direttore generale.

Foto Facebook

