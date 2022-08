Cresce l’allerta siccità in Europa, in particolare il 64% del territorio ne risulta colpito. È quanto emerso dall’ultimo rapporto del Centro comune di ricerca della Commissione per la siccità. I dati sono stati diramati dal portavoce della Commissione Ue Johannes Bahrke.

“C’è un avviso per siccità sul 47% del territorio europeo con precipitazioni inferiori al solito e umidità del suolo in deficit – ha dichiarato – “il 17% dell’Ue è in allerta, nel senso che anche la vegetazione e le colture mostrano gli effetti negativi della siccità. Complessivamente, il 64% dell’Europa è in allarme, il che contribuisce anche a diffondere ampiamente le aree di pericolo di incendio in tutta l’Ue” – ha concluso sottolineando che negli ultimi mesi la situazione è diventata preoccupante. L’allarme è condiviso anche dalla commissaria per la ricerca Mariya Gabriel.

“La combinazione di una grave siccità e ondate di caldo – sottolinea Gabriel – ha creato uno stress senza precedenti sul livello dell’acqua in tutta l’Ue. Attualmente stiamo notando una stagione degli incendi ben al di sopra della media e un impatto importante sulla produzione agricola. Il cambiamento climatico è indubbiamente più evidente ogni anno” – ha concluso. Attualmente, la Commissione, al fianco degli scienziati, sta lavorando nel tentativo di mappare questa crisi tramite l’ausilio della migliore tecnologia disponibile, dallo spazio e sul terreno, nel tentativo di proteggere l’ambiente e i cittadini dall’emergenza. La siccità, sembra essere la peggiore da almeno 500 anni, ma i dati definitivi con i quali sarà possibile quantificare i danni e l’emergenza potranno essere diramati solo a fine anno, con un bilancio totale.

Foto Pixabay

