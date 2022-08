Cassonetti bruciati nella discarica abusiva di via Caldarola. La denuncia è del presidente del municipio, Lorenzo Leonetti. “Al di là dello schifo che provo nel vedere quest’area ecologica in via Caldarola diventare una discarica a cielo aperto, dato che trovo rifiuti abbandonati di ogni tipo come water e pneumatici e dato che qualche delinquente ha deciso di mettere fuoco al bidone della plastica – denuncia Leonetti – al di là della paternale che sono certo non potrà mai funzionare con voi delinquenti, io mi domando: ma credete davvero di fare un dispetto agli altri? Quanto si può essere ignoranti e ciechi da non capire che il danno più grande non è legato al decoro urbano, ma alla nostra salute? Nostra significa che comprende anche voi criminali e le vostre famiglie”.