Ecco le condizioni di alcuni cornicioni dell’ospedale San Paolo a Bari: pieni di escrementi di colombi tanto che anche le stesse reti, probabilmente messe anni fa per impedire l’accesso ai volatili, non servono più a nulla. Come si evince anche dalla foto i colombi raggiungono tranquillamente i cornicioni dei vari reparti.

Meglio quindi non aprire alcune finestre: ecco il “panorama” che i pazienti e i loro famigliari si possono trovare a scoprire. In reparti davvero di eccellenza, pronti a seguire i pazienti professionalmente e umanamente, ci si ritrova però a scontrarsi con delle precarie condizioni di pulizia.

