“Dall’altra parte! Anche noi medici ci troviamo dall’altra parte. Da un momento all’altro, da medico ti ritrovi paziente e in questi giorni è capitato a me”. Inizia così il post di un pediatra barese, Antonio Di Mauro, in merito ai lunghi tempi di attesa per una visita specialistica.

“Sono stato poco bene – racconta – corsa in pronto soccorso, visita, consulenza, dimissione, cura e prescrizione di una risonanza magnetica per accertamenti. Ho ammirato la dedizione dei colleghi e operatori del pronto soccorso davvero oberati. La professionalità dei consulenti. Ho avuto una buona assistenza. Son tornato a casa sereno. Mi son rivolto quindi al mio medico di base e ho recuperato l’impegnativa via mail. Servizio rapido ed efficiente, ho risparmiato tempo prezioso. Una B sulla ricetta indica che – teoricamente – la Risonanza Magnetica dovrei farla nei prossimi 10 giorni”.

“Allora scrivo al cup del Policlinico di Bari per prenotarla. Lo faccio su whatsapp. Ottimo servizio, fa sentire davvero il cittadino a stretto contatto con l’offerta di sanità pubblica… Poi però la risposta mi gela: “Gentile signore, fine agosto 2023”. Un anno di attesa. Cavolo!

Sono arrabbiato e quasi mi vergogno di essere un medico. E penso a tutte quelle volte in cui i genitori mi hanno denunciato la stessa cosa e io quasi ho fatto “spallucce” perché il “Sistema” va così. Ma di chi è la colpa? Cosa posso fare per migliorare il Sistema? Io ho la possibilità di rivolgermi al privato. E tutto sommato sto bene. In salute. Ma chi sta molto male cosa fa? Chi non ha le disponibilità economiche cosa fa? Come si può accettare tutto questo?”.

