Ancora un divieto di balneazione a Pane e pomodoro. La pioggia di questa mattina ha fatto scattare nuovamente la paratia della condotta Matteotti. La fogna nera si è riversata con la bianca in mare facendo scattare, in automatico, il divieto. Ora ci vorranno almeno tre giorni per togliere lo stop ai bagni e solo in seguito al via libera dell’Arpa.

