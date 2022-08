Una perdita d’acqua abbastanza importante nei pressi del mercato coperto Madonna del Carmelo in corso Mazzini. Una perdita che rappresenta “uno spreco per la città”. Così un cittadino si rivolge al sindaco Decaro: “Volevo segnalare per l’ennesima volta un grave problema che viene trascurato da anni. C’è una importante perdita d’acqua pubblica che sfocia all’interno del mercato, corrispondente all’ingresso pedonale di via Anita Garibaldi”.

“Questo spreco – continua – è stato segnalato innumerevoli volte ai vigili urbani negli anni dagli operatori del mercato e da molte persone residenti nella zona. Continua a sgorgare acqua tutti i giorni, tutto il giorno, da anni. Una perdita d’acqua come quella, senza che nessuno intervenga, è davvero imbarazzante per l’intera amministrazione”.

“Ed è imbarazzante – conclude – trascurare per anni le segnalazioni da parte dei cittadini che vogliono bene a questa città e che ci tengono all’acqua. Bene che dovremmo tutelare anziché sprecare”.

