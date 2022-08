Sulla home di Facebook tanti post di gente “sconosciuta” o meglio, non presente nella lista amici. E’ la problematica che questa mattina sta interessando migliaia di utenti in Italia. Non si tratta di “un down” del social network, perché la pagina funziona correttamente. Ma per gli utenti sta diventando difficile consultare la home proprio per la presenza di post inusuali. C’è chi ha persino pensato ad un hackeraggio del proprio profilo. Ma è una problematica che sta interessando tante persone.

