Come ogni estate si moltiplicano le segnalazioni di truffe sulle vacanze prenotate dai consumatori, tra prenotazioni che si sono rivelate false, posti da sogno che si sono rivelati di basso livello, e disservizi di ogni tipo.

L’ultima truffa quella ai danni di una famiglia del Nord che, dopo aver prenotato, spendendo 2mila euro di anticipo, un camper per una vacanza, si è ritrovata con il mezzo guasto, nell’impossibilità di viaggiare, senza avere alcun rimborso. “Ogni anno – scrive il Codacons – ci arrivano centinaia di segnalazioni di vacanze-truffa, vacanze rovinate e disservizi di ogni tipo per il comportamento di agenzie di viaggi, tour operator ecc., ma come fare a difendersi? Prima di tutto è importante conoscere i propri diritti: la normativa prevede che quando c’è un inadempimento o un’inesatta esecuzione non di scarsa importanza delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico, il turista può chiedere, oltre ed al di là della risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta”.

“Si tratta, quindi, di quei disservizi che trasformano un viaggio di relax e di piacere in un disagio continuo e che ledono l’interesse del turista di godere in modo pieno la vacanza che ha prenotato e che, in toto o in parte, ha pagato”, conclude il Codacons. (foto repertorio freepik)

