Salvataggio ieri di un uomo la cui barca a vela era andata alla deriva tra San Menaio e Rodi Garganico. La capitaneria di porto di Rodi è subito intervenuta salvando una persona in difficoltà che stava viaggiando sulla barca a vela, da sola, quando il forte vento lo ha colto di sorpresa e non è riuscito a “governare” la barca. Il personale della Capitaneria lo ha quindi tratto in salvo: si trattava di un 70enne straniero. L’imbarcazione batteva bandiera belga.

