Giorgia Meloni è avanti a Enrico Letta: 23,4% a 22,1%. E’ quanto emerge dal sondaggio di Lab21.01, realizzato per La Piazza – il bene comune di Affaritaliani.it, la kermesse che si terrà il prossimo fine settimana, 26-28 agosto, a Ceglie Messapica, nel brindisino. Nella prima serata sarà ospite la leader di FdI in tandem con il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani. Sul palco della manifestazione, a presentare integralmente i dati del report, salirà lo stesso Roberto Baldassarri, direttore di Lab21.01, intervistato dal direttore di Affaritaliani.it, Angelo Maria Perrino.

Secondo lo stesso sondaggio, quasi un italiano su due (il 48,1%) crede che Giorgia Meloni possa realmente diventare il prossimo Presidente del Consiglio. Il 30,6% non crede a una premiership targata Meloni, mentre un consistente 21,3% non sa o non risponde.

Come si legge nella nota metodologica, le interviste valide sono state 1.500, su un campione rappresentativo della popolazione italiana adulta, stratificato per genere, età, professione, livello di istruzione e orientamento politico. La metodologia di rilevazione è Cati (intervista telefoni fissi) – Cami (intervista telefoni mobili), il periodo di rilevazione è

tra il 10 e il 19 agosto. Ne dà notizia l’Ansa.

