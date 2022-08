Nei soli primi venti giorni di agosto sono stati portati a termine ben quattrocento controlli in materia di scontrini, ricevute e relativa memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, un terzo dei quali è risultato irregolare a Bari da parte della Finanza. Nello stesso periodo sono stati oltre duecento i controlli sulla circolazione ed il trasporto delle merci, nonché in materia di controllo ai prezzi dei carburanti, riscontrando irregolarità nei confronti degli operatori che non hanno adempiuto all’obbligo di esposizione, nonché di comunicazione periodica al Ministero dello Sviluppo Economico dei prezzi effettivamente praticati per ciascuna tipologia di carburante, in maniera separata per ogni modalità di erogazione.

Si aggiunga che le molteplici segnalazioni pervenute al numero di pubblica utilità 117 da parte di altrettanti cittadini, segno questo – fra l’altro – di un accresciuto senso civico e di fiducia nell’Istituzione, valorizzate e incrociate con il prezioso patrimonio informativo delle banche dati in uso al Corpo, hanno consentito di indirizzare in maniera incisiva l’azione di controllo verso numerose attività commerciali o di prestazioni di servizi. Nell’ultima settimana sono stati sanzionati anche cinque operatori economici che hanno rifiutato il pagamento con carta elettronica nonostante l’obbligo di legge in vigore, per cui dallo scorso 30 giugno è stata introdotta una sanzione amministrativa aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento.

