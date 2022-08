“Un altro stop ai bagni a Pane e pomodoro, l’ennesimo in questa estate, dopo il breve acquazzone di ieri. Da troppo tempo stiamo aspettando che l’Acquedotto pugliese realizzi il progetto di risanamento della condotta Matteotti che permetterà di separare una volta per tutte la fogna bianca da quella nera”. Così il sindaco Antonio Decaro su Facebook, in merito all’ennesimo stop ai bagni a Pane e pomodoro.

“Come è possibile che la più grande azienda pubblica del sud, che da oltre 100 anni gestisce sia la distribuzione dell’acqua per 4 milioni di pugliesi sia la depurazione delle acque reflue urbane, non riesca ancora a far partire il cantiere di questo intervento che potrebbe risolvere finalmente i problemi di balneazione nel capoluogo di regione – continua Decaro – In una città che da anni registra una crescita turistica tra le più importanti d’Italia, puntualmente torna il divieto di fare il bagno dopo una pioggia! È trascorso troppo tempo da quando abbiamo fatto stanziare i 26 milioni di euro necessari alla realizzazione delle opere”.

“Come se non bastasse, stamattina si è nuovamente rotta la condotta dell’impianto di sollevamento di torre del diavolo (a Japigia), interessata da interventi di ripristino solo qualche giorno fa – prosegue il sindaco – L’AQP dimostri una volta per tutte di essere in grado di gestire con efficacia interventi di questa importanza, altrimenti il Comune di Bari, insieme agli altri Comuni pugliesi proprietari della rete, trarrà le sue conclusioni”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.