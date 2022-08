Proseguono gli interventi di riparazione sull’impianto di sollevamento fognario di Torre del Diavolo, dove in mattinata si è verificata una rottura improvvisa di una delle due tubazioni prementi a servizio della struttura. In particolare, il punto della perdita è situato in via Gentile, attualmente la tubatura interessata è stata posta fuori esercizio. A darne notizia è l’Acquedotto Pugliese.

A cedere, in particolare, secondo quanto sottolineato da Aqp, è stata la vecchia linea “che prossimamente sarà oggetto di un intervento di sostituzione totale”. “L’altra premente (più recente e già ammodernata in buona parte), sulla quale si verificò ad inizio agosto una rottura accidentale, funziona regolarmente e non è stata interessata da ulteriori problemi” – ha sottolineato ancora. Per individuare la rottura della tubatura a servizio dell’impianto, che raccoglie anche le acque meteoriche di circa il 50% della città inviandole al depuratore di Bari Est, è stato necessario attivare per circa 10 minuti lo scarico di emergenza.

Attualmente, per la chiusura del cantiere, comprensivo del ripristino della viabilità in via Gentile, si sta valutando la disponibilità dei pezzi speciali di ricambio. L’intenzione è quella di installarli entro 24-48 ore, altrimenti l’intervento di sostituzione (per poter contare sulla vecchia linea in caso di necessità) sarà posto in essere in altra data e la viabilità ripristinata nell’attesa.

“Acquedotto Pugliese – sottolineano rispondendo alle accuse mosse in mattinata dalle istituzioni, tra cui il sindaco di Bari, Antonio Decaro – è da tempo impegnato per la risoluzione delle problematiche sul sistema fognario di Bari. Tutto lo schema della città è in corso di rivisitazione, dai depuratori alle condotte sottomarine, agli impianti di sollevamento e alla rifunzionalizzazione delle reti. Oggetto di intervento con 5 milioni di euro sarà la nuova condotta premente a servizio dell’impianto di sollevamento fognario di Torre del Diavolo, che a sua volta sarà sostituito da una nuova struttura con 19 milioni di euro. A completare i lavori anche le opere sul Picone con un importo di 20 milioni di euro” – ha sottolineato ricordando l’elenco delle attività portate avanti e concluse sulle reti della città di Bari.

“Si rammenta che ad incidere sulla realizzazione dei tantissimi progetti che produce e porta avanti Aqp – proseguono – sono i tempi di autorizzazione ad appalto, allungati da norme e verifiche. Situazioni burocratiche non legate al corretto operato di Aqp nell’ammodernamento o nella realizzazione ex novo dei lavori per un importo totale di circa 350 milioni di euro. Una questione, quella dei tempi, ormai di rilievo nazionale, che va ben oltre regole che consentono maggiore efficienza nella realizzazione delle opere, e riguarda anche le imprese che, a fronte di appalti acquisiti a condizioni economiche oggi insostenibili, si ritrovano impossibilitate ad onorare i contratti a causa dell’incremento dei costi delle materie prime e dell’energia. Non è un caso se ad agosto del 2022 l’impresa aggiudicataria dei lavori per la rifunzionalizzazione delle reti fognanti afferenti al canale Picone, abbia rinunciato al contratto, rendendo necessaria l’individuazione del nuovo contraente mediate scorrimento della graduatoria di gara” – concludono.

In mattinata, oltre al sindaco Decaro, anche il presidente del Municipio 1, Lorenzo Leonetti, aveva espresso il proprio rammarico in merito, condividendo le parole del primo cittadino. “Stamattina è nuovamente in avaria l’impianto di sollevamento dell’AQP di torre del diavolo, nel quartiere Japigia – ha scritto sui social – questo impianto garantisce lo spostamento delle acque reflue dalla stazione di pompaggio di via Gentile verso i depuratori cittadini. La sua ennesima avaria, ha comportato nuovamente l’interruzione del traffico veicolare in via Gentile. L’azienda incaricata da AQP per ripristinare l’avaria è già al lavoro. L’intervento che dovrebbe durare alcuni giorni, salvo complicazioni, pertanto vi chiedo di utilizzare viabilità alternative come via Caldarola. Al fine di evitare disagi – ha detto infine – aiutatemi ad informare tutti, ne guadagneremo in termini di tempo e ambiente” – ha concluso.

