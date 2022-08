L’incrocio di via Capruzzi con Viale Ennio è luogo di parecchi incidenti. L’ultimo, il più grave, qualche settimana fa quando un anziano è stato travolto e ucciso da un bus. Da molti residenti della zona l’attraversamento pedonale tra le due vie è definito “molto pericoloso”. A richiedere l’intervento del sindaco Decaro, il titolare di una attività commerciale del quartiere che di incidenti ne ha visti tanti.

“Praticamente quasi ogni giorno – spiega il barese – assisto a scene di auto e moto che sfrecciano senza rispettare il pedone. E negli anni ho visto purtroppo tante persone essere investite. I cittadini devono avere qualità circensi nello schivare sia auto che e moto”.

Per l’imprenditore “manca purtroppo la cultura dell’automobilista nel rispettare le più elementari norme del codice della strada (non di tutti per fortuna)”. Ma a suo dire servirebbe “più presenza sul territorio della polizia locale che probabilmente in questo caso specifico servirebbe a poco, ma certamente potrebbe essere un deterrente. Ma mi chiedo e le chiedo: è mai possibile che non si trovi una soluzione a questo problema davvero serio?”

Potrebbero essere utili per il cittadino, che chiede con forza l’intervento di Decaro, “dei dossi rallentatori in entrambi i sensi di marcia. Su via Capruzzi non potrebbero essere una soluzione veloce da attuare oltre che economica? Costringerebbero automobilisti e motociclisti a rallentare vistosamente in prossimità delle strisce pedonali che portano alle scale del sottopasso di Quintino Sella e viceversa. Qui giornalmente attraversano centinaia di persone, spesso anziani, ed in più contribuirebbero a fare si che chi svolta da via Capruzzi su viale Ennio, non lo faccia a tutta velocità, approssimandosi a quella curva più lentamente per via dei rallentatori. Facciamo qualcosa per favore”. (foto facebook)

