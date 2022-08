Si è rotta una vecchia tubatura Aqp in via Gentile, sempre nel tratto compreso tra via Colella e via Medaglie d’Oro. La strada è stata chiusa al traffico per consentire i lavori urgenti di riparazione. La polizia locale invita a seguire percorsi alternativi. Notizia in aggiornamento. (foto repertorio)

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.