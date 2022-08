“Al momento non ci sono più i presupposti per fare impresa. Ma ce la stiamo mettendo tutta, anche se sono sicuro che ad ottobre molti di noi abbasseranno le serrande per non rialzarle più”. Ascoltando le parole delle chef barese Daniele Caldarulo, titolare di un ristorante in piazza Mercantile, si riesce a percepire non solo tutta la sua dignità nel voler continuare a fare ciò che ama, ma anche la sua esasperazione e la sua preoccupazione per il futuro del suo ristorante e di quelli dei suoi colleghi.

Dal tono dei suoi commenti emerge anche la sua resilienza, la voglia di resistere. Vuole semplicemente far valere i propri diritti, non solo in qualità di imprenditore, ma anche di padre. Chiede due cose: di essere ascoltato dalle autorità competenti ma anche degli interventi immediati.

“La situazione per noi è diventata insostenibile. Le bollette sono diventate un salasso” – commenta Caldarulo. Carte alla mano ci dimostra, per esempio, come lo scorso anno l’american bar di suo fratello ha avuto un consumo di energia elettrica di 4 mila 200 euro, contro i 12 mila euro dello stesso periodo di quest’anno. Il ristorante di suo padre è passato da 4 mila 800 euro a 14 mila.

“La situazione è catastrofica – precisa lo chef – non solo per l’aumento delle bollette, ma anche per il rincaro delle derrate alimentari. La materia prima è arrivata alle stelle. I prezzi ormai vanno oltre alla speculazione. Un capitolo a parte meritano poi i costi del lavoro”.

“Tra l’altro – continua- si è abbassato notevolmente lo scontrino medio dei turisti. Anche se vedete i ristoranti pieni, a fine serata si trova ben poco nella cassa. Se prima il cliente mangiava due tre portate, adesso ne mangia una e mezza. Mangia e beve l’essenziale. Mancano molto i turisti russi”.

Caldarulo precisa: “Quello che guadagno non basta. Noi stiamo lavorando con gli stessi numeri dell’anno scorso, ma non si producono più utili. Sembra di essere un criceto su una ruota: corro e corro, ma non vado da nessuna parte. Io sono uno chef imprenditore, vivo l’azienda. Lavoro tantissimo, h24, ma non mi sento più motivato e non mi sento rappresentato da una classe politica”.

Lo chef ha suscitato non poco scalpore chiudendo il suo ristorante proprio il giorno di Ferragosto. “Purtroppo ero solo, avrei voluto essere sostenuto dai miei colleghi. Volevo creare un disagio e lanciare un segnale: noi abbiamo un’arma, siamo il motore di questa nazione. Ho protestato in maniera pulita ed elegante, perché desidero essere ascoltato”.

Caldarulo fa inoltre una previsione: “Quando questo incantesimo chiamato turismo finirà, nel prossimo autunno ci sarà una moria di ristoranti. Molti non riusciranno ad alzare la saracinesca”.

Lo chef ha anche qualche ricetta che potrebbe essere utile per arginare questa emergenza: “Defiscalizzare le aziende e abbassare i costi del lavoro. Mettendo le aziende nelle condizioni di poter lavorare”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.