Cinque ore di ritardo per i voli di andata e ritorno da Bari per Venezia e viceversa. È quanto accaduto nella giornata di ieri ad alcuni cittadini che hanno atteso per ore per poter prendere il proprio volo.

Protagonista del ritardo, la compagnia aerea Wizzair. Entrando più nel dettaglio, il volo Bari Venezia W65643 doveva partire alle 11:05, ma è atterrato solamente alle 17:10. Il ritardo ha comportato anche disagi scatenando un effetto domino che ha apportato ulteriori ritardi, tra questi il volo Venezia Bari W65644 con partenza prevista alle 13, atterrato solo alle 19:20.

I viaggiatori, adesso, secondo quanto previsto dal Regolamento Comunitario 261/2004, potrebbero richiedere la compensazione pecuniaria di 250 euro.

Foto repertorio

