La lista candidata alle prossime elezioni viene esclusa in Puglia, ma la decisione non piace ai candidati che decidono di presentare ricorso. È quanto accaduto negli scorsi giorni, protagonista la lista di Mastella “Noi di centro” che ha presentato ricorso in Puglia in seguito alla decisione dell’Ufficio elettorale della Corte di appello di Bari di escluderla dalla prossima competizione elettorale.

La scelta dell’Ufficio elettorale, in particolare, è arrivata per via di alcune contestate irregolarità nella presentazione dei documenti di candidature e nelle sottoscrizioni. A confermare la notizia, l’assessore regionale al Personale, Gianni Stea, vice segretario nazionale del partito e candidato all’uninominale. Adesso si dovrà attendere fino a sabato per conoscere il verdetto sul ricorso.

Nel tacco d’Italia, il partito in questione, risulta per ora attualmente escluso. Secondo quanto sottolineato nel provvedimento dell’Ufficio elettorale regionale, è stato rilevato che “la dichiarazione di presentazione della lista è priva della sottoscrizione del presentatore e, inoltre, la firma del pubblico ufficiale autenticante è apposta in calce a una certificazione incompleta perché totalmente priva dei dati del soggetto di cui si dovrebbe autenticare la firma”. Per i candidati all’uninominale invece, sempre secondo il provvedimento, “mancano i dati identificativi, segnatamente le generalità complete”. Queste le ragioni per le quali la candidatura è stata rigettata.

Foto repertorio

