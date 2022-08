La città di Putignano saluta per sempre Cosimo Romanazzi, noto con il nome di “Cosimino”, simbolo indiscusso del Carnevale di Putignano, ma anche membro storico dell’Accademia delle Corna. A darne notizia i social ufficiali dell’evento, ma anche Aldo Patruno, direttore generale del dipartimento Turismo e Cultura della Regione Puglia. Cosimino si è spento nella mattinata di ieri. Tantissimo l’affetto ricevuto sui social in memoria dei tempi passati.

“In questa coda d’estate se ne va anche Cosimino, al secolo Cosimo Romanazzi, probabilmente il simbolo più rappresentativo della goliardia e del divertimento del Carnevale Di Putignano – ha detto Patruno – c on Cosimino ho imparato cosa fosse davvero lo spirito del Carnevale. Con Cosimino ho condiviso le corna in quel giovedì grasso del 2018 in cui sono stato “incoronato” grancornuto dell’anno. Con Cosimino abbiamo cantato a squarciagola l’inno ‘o Puglia o Puglia o Puglia o Puglia bella tu sei la vera stella’. Con questi splendidi ricordi impressi nella memoria e nel cuore, desidero porgere, a nome mio personale e dell’intero Dipartimento Cultura e Turismo di Regione Puglia, le più sentite e affettuose condoglianze alla famiglia Romanazzi, all’ Accademia delle corna , alla Fondazione Carnevale di Putignano e all’intera Città di Putignano cui tocca la responsabilità di preservare quello spirito del Carnevale di cui Cosimino rimarrà l’espressione più autentica” ha concluso.

“Era una persona semplice e di grande umiltà – ricorda il presidente della Fondazione Maurizio Verdolino – con uno spirito allegro capace di prendere in giro, ma anche di prendersi in giro. Per queste caratteristiche un vero esempio” – conclude.

