Un uomo di 55 anni, Giuseppe De Marinis, è morto questa mattina mentre era ai comandi di un trattore, durante lavori di aratura in un’azienda agricola specializzata nella produzione di agrumi. È accaduto nel Tarantino, in particolare a Massafra. L’uomo, stava lavorando, quando il trattore, per cause ancora in fase di accertamento, si è ribaltato schiacciandolo.

Per lui non c’è stato nulla da fare, l’uomo è infatti morto sul colpo. Sul posto immediato l’intervento del 118, dei carabinieri, dell’Asl e dei degli ispettori dello Spesal, servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, che hanno avviato le indagini per accertare le dinamiche dell’accaduto e stabilirne le responsabilità.

Foto repertorio

