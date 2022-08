Le Guardie per l’ambiente stanno effettuando in questi giorni di agosto a Turi numerose verifiche per strada. Obiettivo: i proprietari degli amici a quattro zampe. In qualità di pubblici ufficiali sono anche autorizzate a elevare le sanzioni amministrative in caso di violazione.

La sanzione amministrativa pecuniaria parte dai 50 euro sia per il non aver con sé la museruola sia per non aver messo il guinzaglio al cane. Tali controlli sono stati preceduti da una attività di informazione e prevenzione, in merito proprio al fatto che i detentori di cani di taglia grande non saprebbero che ogni volta che si esce di casa con il proprio amico a 4 zampe, occorre avere con sé una museruola morbida o di tessuto, che al bisogno va fatta indossare al cane.

Come pure devono essere dotati e utilizzare dispostivi per raccogliere le feci e pulire con la bottiglietta d’acqua le urine degli animali che conducono. La norma non si applica ai cani in dotazione alle forze armate, di polizia, di protezione civile e dei vigili del fuoco nonché ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili.

