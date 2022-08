La Puglia è sotto la media nazionale per quanto riguarda la somministrazione della quarta dose di vaccino Covid. È quanto emerso dai dati diffusi dall’ultimo rapporto Gimbe. In particolare, il tasso di copertura è dell’11,8% contro i 16,7% (media italiana).

I dati risultano bassi nonostante il notevole incremento delle somministrazioni effettuate tra metà luglio e agosto. Entrando più nel dettaglio, in Puglia, la percentuale di popolazione over 5 che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è parti al 7% contro una media nazionale del 9,6%. La percentuale di popolazione over 5 che non ha ricevuto la terza dose è pari al 9,6%, contro una media nazionale che supera il 10% attestandosi a 10,6%.

Infine, per quanto riguarda la copertura nella fascia d’età che va tra i 5 e gli 11 anni, la Puglia continua ad avere copertura migliore, ovvero il 49,3% della popolazione. La media nazionale è al 35,1%.

Foto repertorio

