“Mio padre è stato colpito da ictus mentre era in crociera ed è rimasto in infermeria per 14 ore”. La denuncia è del figlio di un uomo barese colpito da ictus mentre era in crociera il 16 agosto. “Mio padre era partito il 13 agosto da Civitavecchia, il giorno 16 agosto alla cena di gala è stato sfortunatamente colpito da ictus – racconta il figlio sui social – Quelli della crociera hanno pensato bene di tenerlo in infermeria senza cure appropriate e chiedere soccorsi, hanno aspettato di arrivare a Ibiza alle 11 del giorno successivo. Mio padre era già con metà corpo paralizzato e non parlava più. Ad oggi mio padre è in coma, con la speranza che riporti meno danni possibili, dopo averlo lasciato in un infermeria per ben 14 ore, perché a loro dire non si poteva chiamare un elicottero perché stavano in mare aperto e di notte”. I responsabili della crociera hanno chiesto alla famiglia anche 1700 euro per il trasporto in ambulanza e alla clinica. Da Carbonara è partita anche una raccolta fondi per aiutare la famiglia, che ora è a Ibiza per assistere il padre. (foto repertorio)

