Esporre le bollette in vetrina all’esterno delle attività commerciali. E’ questa l’iniziativa promossa dalla Confcommercio Bari, u na operazione di trasparenza a livello nazionale per mostrare ai cittadini e agli avventori di bar e ristoranti in quale situazione drammatica le imprese sono costrette ad operare.

L’iniziativa “Bollette in vetrina” coinvolge i gestori dei pubblici esercizi associati a Fipe-Confcommercio i quali nei prossimi giorni potranno esporre nei propri locali, in bella vista le ultime bollette del gas e dell’energia elettrica.