Si apre ufficialmente il primo atto verso il futuro del parco Costa Sud: è ai nastri di partenza il procedimento per gli espropri dei terreni situati lì dove sarà realizzato il parco tanto atteso dei cittadini.

Si tratta, nello specifico, di un passo importante per il Comune del capoluogo pugliese che attua, di fatto, il primo atto formale volto a rendere concreto il progetto finanziato con fondi del Pnrr per 75milioni di euro. In particolare, il parco Costa Sud si dividerà in sei lotti. Questi ultimi riguardano rispettivamente “Pane e Pomodoro”, “Torre Quetta” e “Torre Carnosa”, con una riqualificazione della fascia litoranea, interventi di piantumazione e nuova rete di percorsi ciclopedonali e, infine, il ridisegno del tracciato della strada litoranea. Poi ci sono i lotti 4, 5 e 6 ovvero “Parco Valenzano”, che prevede, tra le altre cose, un settore di rinaturalizzazione della Lama, il lotto 5, che prevede la realizzazione di un parco agricolo reticolare con spazi aperti ad uso pubblico e all’orticultura e infine il lotto 6, ovvero quello del “Parco Bellavista” che prevede una maggiore attenzione allo sport, proprio per la presenza del centro sportivo, con l’estensione delle attrezzature sportive.

Il progetto, in generale, prevede un parco lineare costiero che avrà una lunghezza di 6 chilometri e connetterà il lungomare monumentale novecentesco e le spiagge urbane ai quartieri collocati sia a est, sia a sud della città. In termini di dimensioni e funzioni sarà il parco più grande dell’area metropolitana. Le opere dovranno essere aggiudicate entro il 2023, mentre la conclusione dei lavori è prevista entro il 2026. Fattore quest’ultimo che ha reso necessaria la decisione di avviare il procedimento espropriativo che si dividerà in due fasi.

In primis, si partirà con la comunicazione. La prima fase infatti prevede di avvisare i proprietari dei beni degli immobili del fatto che questi ultimi saranno espropriati mettendoli in condizione di effettuare osservazioni e poter interloquire con le istituzioni prima che venga dichiarata la pubblica utilità dell’opera. Quest’ultima, va sottolineato, avverrà solo ed esclusivamente in seguito all’adesione di variante allo strumento urbanistico, ovvero con l’apposizione di vincolo espropriativo in Consiglio comunale. Nel frattempo, con l’apertura ufficiale del primo atto formale, si apre una nuova era per la città di Bari che, dopo le pratiche e i lavori, potrà godere di un nuovo parco e di nuovi spazi situati lungo la costa cittadina.

