È stata riparata la tubazione a servizio dell’impianto di sollevamento fognario di Torre del Diavolo che si era rotta ieri mattina. “L’impianto – spiega infatti l’Acquedotto pugliese – è regolarmente in funzione con la condotta più recente. Quella più vecchia, dove è avvenuta la rottura è stata posta fuori esercizio ieri. Oggi – continua l’Aqp – è stata del tutto scoperta nel tratto interessato dalla perdita. La rottura è stata ripresa e sistemata. Oggi nel primo pomeriggio si effettuerà la chiusura, lo scavo e la gettata di cemento. Si aspetterà il tempo di asciugatura per poi provvedere alla posa dell’asfalto. La strada – assicura l’Aqp – sarà riaperta domani mattina”. Intanto bisognerà attendere i risultati dei prelievi dell’Arpa per la riapertura ai bagni del tratto di costa tra la fine di Torre Quetta e l’ex lido Il Trullo, per il quale ieri il sindaco ha ordinato il divieto di balneazione.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.