Tre Regioni – Basilicata, Calabria e Puglia – si classificano questa settimana a rischio ‘moderato’. Tutte le altre si classificano invece a rischio ‘basso’. Lo evidenziano le tabelle sugli indicatori contenute nel monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di sanità e ministero della Salute.

Intanto arrivano dati confortanti dalla Asl di Bari. Le nuove positività al Covid continuano a diminuire drasticamente. Nell’ultima settimana il tasso d’incidenza è calato del 36,2%, passando da 274,7 a 175,1 casi ogni 100mila abitanti, con una tendenza costantemente in discesa per sette settimane consecutive (complessivamente meno 87,2%) e in tutto il territorio.

La campagna vaccinale anti-Covid sfiora quota 3 milioni e 100mila somministrazioni. Ad oggi sono state erogate alla popolazione dai 5 anni in poi 3 milioni e 99.331 vaccini, di cui 1 milione e 123.220 prime dosi, 1 milione e 88.113 seconde, 831.494 terze e 56.504 quarte dosi.

Per quanto riguarda i dati di copertura, il ciclo primario è stato infatti completato dal 94% della popolazione residente dai 12 anni in poi e, per quanto riguarda la fascia a partire dai 5 anni, dal 92%. Una buona copertura è stata assicurata anche con la terza dose (o “booster”), saldamente attestata all’80,1% degli over 12 con ciclo primario ultimato almeno quattro mesi fa, con una punta del 95% tra gli ultraottantenni.

Importanti margini di crescita esistono sul versante del secondo “booster”: il 32,4% degli over 80 ha ricevuto la quarta dose, a fronte del 16,9% della fascia d’età 70-79 anni e del 9,5% dei 60-69enni. Numeri che impongono la necessità di ribadire la fondamentale importanza della protezione offerta dal vaccino contro le forme più gravi di Covid 19, con l’invito alle fasce d’età interessate ad andare sollecitamente a fare la quarta dose nei centri vaccinali della ASL Bari oppure dal proprio medico di Medicina generale.

