Tutti la chiamano ormai la ‘mala movida’. E’ un problema, sia chiaro, che dilaga in tutta Italia. Giovani ragazzi frustrati, pericolosi e magari insoddisfatti scagliano la loro rabbia sui loro coetanei. Molti di loro, e lo assicurano anche alcuni psicologi, hanno subito il contraccolpo della pandemia.

Le difficoltà maggiori durante il lockdown per gli esperti le hanno avvertite proprio i più giovani, la cui quotidianità scolastica ed extrascolastica, in una fase della vita di costruzione della persona è stata interrotta. “Il gruppo – spiegava solo qualche mese fa Vincenzo Gesualdo, presidente dell’Ordine degli Psicologi di Puglia – è l’elemento centrale della loro crescita e fornisce la certificazione dell’identità. Mancando il gruppo preadolescenti e adolescenti si sono ritrovati soli. Sono aumentati, conseguentemente, gli episodi di aggressività. È una reazione che dobbiamo saper leggere ed affrontare”.

Il problema è, quindi, a livello nazionale. Ma le notizie che arrivano in questi giorni da Gallipoli destano davvero tanta preoccupazione. Se ne sente davvero di ogni. Risse, aggressioni, furti e atti vandalici. Frequenti e giornalieri. Ma ciò che preoccupa tanto è anche la voglia tra i minori di bere. E tanto.

La zona è sempre la stessa: Baia Verde che accoglie ogni anno all’incirca 20 mila ragazzi da tutta Italia. Facile, o così almeno sembra a Gallipoli, che ci siano risse tra gruppi rivali. O tra gruppi la cui rabbia e frustrazione è scatenata da futili motivi. Basta guardar male una ragazza e ci si sfoga. In soli due giorni hanno fatto clamore due risse.

Tra romani e napoletani con mazze e bastoni. E tra foggiani e napoletani. Queste sono quelle di cui si da conto e alcune sono state anche registrate (vedi video). Ma a detta di chi frequenta la zona sono quasi all’ordine del giorno.

Ma non è tutto. Molti reati si commettono proprio all’interno delle discoteche. Così solo qualche giorno fa, due persone sono state denunciate e una terza arrestata per furti commessi all’interno di una discoteca. Il modus operandi sempre lo stesso: sceglievano le vittime e, dopo averle distratte con delle scuse banali, come la richiesta di fare un selfie, allungavano le mani su qualunque cosa potesse avere valore: collanine d’oro, smartphone e carte di credito.

Il questore di Lecce ha quindi disposto la chiusura e sospensione della licenza per 15 giorni di una discoteca proprio di Baia Verde, dopo i numerosi casi nell’ultimo mese di risse e aggressioni avvenute nel locale o nelle immediate vicinanze.

In diversi casi, si spiega nelle motivazioni del provvedimento, negli episodi violenti sono stati coinvolti giovani avventori, alcuni dei quali hanno riportato lesioni personali, senza che il gestore o il responsabile della sicurezza segnalassero l’accaduto alle forze di polizia.

Ma era quasi tutto già scritto. Basta leggere con attenzione i commenti della gente che quei posti li frequenta. Alcuni già qualche giorno fa scrivevano come i locali, soprattutto le discoteche siano “sovraffollati da gente soprattutto ubriaca”. Ma alcuni scrivevano chiaramente nero su bianco: “Attenti alle vostre collanine”.

Alcune famiglie definiscono addirittura le spiagge di Baia Verde “un rave a cielo aperto. Piene di gente e dove non c’era la gente rifiuti, tanti rifiuti. La spiaggia è ai piedi di una discoteca, per me è utilizzata giorno e notte per smaltire le varie sbronze”.

