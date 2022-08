Sono 8,5 milioni gli italiani che nell’estate 2022 hanno scelto di partire in vacanza in estate con il proprio animale da compagnia, grazie ad una accresciuta cultura dell’ospitalità “pet friendly” lungo tutta la Penisola. E’ quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixè divulgata in occasione della Giornata mondiale del cane che si celebra oggi e che nel nostro Paese interessa 13,6 milioni di ‘quattro zampe’ regolarmente registrati alla banca dati dell’anagrafe animali d’affezione, con una presenza e un ruolo sempre più stabili all’interno delle famiglie dello stivale.

Solo quindi il 31% degli italiani che possiede un animale domestico ha dunque scelto di non lasciarlo a casa, mentre il 60% lo ha affidato a parenti, amici o strutture di accoglienza. Solo una minoranza del 9% ha rinunciato a portarlo perché non è possibile accoglierlo nel luogo di villeggiatura, secondo Coldiretti/Ixe’.

Nell’estate 2022 gli agriturismi si sono confermati le strutture ideali per garantire ai piccoli amici una meritata vacanza all’insegna della riconquista della libertà e della vicinanza ai loro padroni. Ma sono sempre più numerose – continua la Coldiretti – anche le spiagge che consentono di non separarsi dal proprio animale al quale in alcuni casi vengono addirittura offerti servizi di svago e di pulizia.

“Oggi si festeggiano i cani, è la loro giornata – scrive in una nota l’associazione italiana difesa animale ed ambiente – Sarà sicuramente una giornata di festa per la maggioranza dei cani di proprietà che vivono felici con i loro umani di riferimento. Non lo è per una forte minoranza dei cani costretti a vivere in spazi angusti e sporchi o alla catena, per quelli che oggi perderanno la vita per incuria dei loro proprietari, perché magari li abbandonano al caldo in auto o su un balcone o peggio li picchiano e li seviziano per loro non è una festa, è un giorno di tortura come gli altri.

Anche oggi – precisa l’associazione – oltre mille cani saranno avvelenati, molti picchiati e qualcuno ucciso, anche oggi migliaia di randagi non mangeranno e altre migliaia saranno legati alla catena o chiusi in spazi angusti e sicuramente dimentichiamo qualche malvagità commessa dagli umani a danno di queste anime pure, e fino a quando questi soprusi non finiranno non si potrà parlare di festa, ma al massimo di giornata di lotta per i diritti dei cani”.

