Il nucleo Sommozzatori delle Misericordie di Puglia e Misericordia di Molfetta al lavoro per il recupero di una imbarcazione affondata nel porto di Giovinazzo dopo il violento temporale, con tromba d’aria marina, di due giorni fa. Operazioni completate dopo diverse ore di lavoro.

Sei nel complesso i volontari impegnati con tre sommozzatori, che hanno lavorato per posizionare i palloni di sollevamento e gestire le prime fasi di svuotamento dell’imbarcazione, e tre operatori in banchina per la logistica a terra con idrovore ed attrezzature.

La barca si era riempita d’acqua a causa di una avaria ad una pompa prima di affondare nel porto. Recuperato anche il motore. L’attivazione del nucleo è avvenuto direttamente dal privato proprietario dell’imbarcazione, tempestivamente, anche per consentire subito dopo le piogge torrenziali di evitare danni ecologici all’ambiente a causa dell’eventuale sversamento in mare di idrocarburi ed oli. Nulla è stato sversato.

