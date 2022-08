Uno stormo di insetti migratori è in rotta verso l’Europa continentale. Si tratta di un fenomeno mai visto prima e che lascia perplessi gli scienziati. Gli insetti (39 milioni in particolare libellule, mosche e farfalle) stanno attraversando, secondo quanto rivela una ricerca, 100 chilometri di mare aperto dal Medio Oriente per raggiungere Cipro.

“Non ho mai visto niente di simile – ha detto il ricercatore capo Will Hawkes, uno studente di dottorato presso il Center for Ecology and Conservation presso il Penryn Campus dell’Università di Exeter in Cornovaglia- .Il cielo era scuro di tanti insetti e le mosche migratrici ci hanno crivellato, al punto che ci siamo dovuti rifugiare dentro l’auto”, ha spiegato.

I ricercatori hanno anche esaminato le immagini satellitari per valutare la quantità di crescita della vegetazione invernale. In questo modo, hanno identificato la potenziale origine di questa massiccia migrazione di insetti nei paesi di Siria, Iraq e Arabia Saudita. “Per me, non sono solo i numeri ad essere impressionanti, ma l’assoluta diversità degli insetti migratori – ha aggiunto Hawkes.

In effetti, in quelle nuvole di insetti c’era un gran numero di libellule imperatorie erranti e farfalle di Painted Lady, ma la stragrande maggioranza (86%) erano tipi di mosche. “Sapere quali insetti stanno migrando è davvero importante – ha detto Hawkes. Senza queste informazioni, non possiamo iniziare a capire quali effetti hanno i loro movimenti sul pianeta”. (foto freepik)

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.